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Режиссер Лунгин получил почетный приз Каирского кинофестиваля

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Режиссер Лунгин получил почетный приз Каирского кинофестиваля

Каир, 27 ноября. Российский режиссер Павел Лунгин был награжден почетным призом на 40-м Каирском международном кинофестивале за вклад в мировой кинематограф. Об этом сообщает пресс-служба режиссера.

«Павел Лунгин получил специальный приз за вклад в развитие мирового киноискусства, приз за вклад в кинематограф также получил британский классик, режиссер Питер Гринуэй», — рассказали в пресс-службе.

Международный кинофестиваль в Каире проходит в египетской столице с 20 по 29 ноября. На нем показывают фильмы из 59 государств. Россия является почетным гостем фестиваля.

Автор: Антон Зарубин
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