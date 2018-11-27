Эксперты определили самые безопасные мессенджеры

Москва, 27 ноября. Специалисты компании Artezio составили рейтинг мессенджеров, которые могут обеспечить наиболее высокий уровень приватности.

Эксперты протестировали более 20 работающих на операционных системах iOS и Android приложений. Программы оценивали по 30 критериям, в том числе по качеству шифрования данных, функциональности систем хранения переписки, уровне защиты персональной информации, готовности к раскрытию личных данных и степени защиты от нестандартных методов копирования информации.

В итоге эксперты отобрали восемь программ, которые, по их мнению, обеспечивают наибольший уровень приватности и безопасности пользователей. Возглавил рейтинг мессенджер Signal, сообщает телеканал «360». Эксперты отметили высокое качество протокола шифрования, шифрование по умолчанию, двухфакторную идентификацию и готовность к раскрытию персональных данных. К недостаткам мессенджера специалисты отнесли отсутствие у пользователей возможности для отзыва или удаления контента и защиты от скрин-шотов экрана.

Вторым в списке стал Wickr. Эксперты снизили рейтинг мессенджера из-за присутствующих в бесплатной версии ограничений. Замыкает тройку лидеров популярное приложение Telegram.

Самым небезопасным мессенджером специалисты Artezio назвали Facebook Messenger. К его недостаткам эксперты отнесли низкую защиту пользовательской информации и отсутствие функционала для удаления сообщений на определенных устройствах.