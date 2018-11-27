Российская модель объяснила, зачем опубликовала в Сети фото с мертворожденным ребенком

Москва, 27 ноября. Известная модель Яна Яцковская опубликовала на своей странице в Instagram снимок со своим мертворожденным ребенком, у которого остановилось сердце. Поступок девушки всколыхнул Интернет, шокировав пользователей.

Подробную историю своей беременности Яцковская описала на своих страницах в Instagram. По ее словам, будучи трудоголиком, она вела обычную для себя жизнь: сидела на диете, посещала косметические процедуры, проходила курсы детокса. Первые недели беременности сопровождались стрессом из-за возможного расставания с возлюбленным. После модель продолжала работу и отправилась во Францию.

Как сообщает телеканал «360», трагедия произошла на Мальдивах, где семья устроила каникулы в честь пятилетия с момента начала отношений. В отеле девушка в последний раз чувствовала шевеления ребенка.

Сначала на тишину в своем животе она не обратила внимания. На второй день забила тревогу. В местном медцентре после УЗИ выяснилось, что сердце малыша не бьется.

Чуть позже девушка опубликовала в Интернете снимок с мертворожденным ребенком. В комментариях к фото она поблагодарила малыша, «за то, что сделал нас счастливыми».

«Верю, что зайчик нас оберегает. В моем сердце много любви и благодарности. Из глаз текут слезы. Благодарю вас за поддержку, скоро буду писать», — написала Яцковская.

В интервью телеканалу Яцковская объяснила причину своего поступка. По ее словам, она опубликовала снимок, чтобы показать, что в жизни могут случаться и такие ситуации. Она уточнила, что фотография стала протестом того, что врачи не позволяют матери родить своего ребенка так, как им хочется, и похоронить его по-своему.