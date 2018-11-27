Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Верховная рада уточнила области введения военного положения

34
0 Оставить комментарий

 

Верховная рада уточнила области введения военного положения

Киев, 27 ноября. Военное положение на Украине будет введено также в Донецкой и Запорожской областях. Об этом стало известно из обновленной пояснительной записки к доработанному законопроекту о введении военного положения. Сам документ был опубликован на сайте Верховной рады.

«Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в Верховной раде выступил президент Украины Петр Порошенко, который в своей речи перечисли области, где будет введено военное положение. Он не упомянул Донецкую или Запорожскую области.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. ФСБ РФ применило оружие для того, чтобы остановить украинские суда.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.