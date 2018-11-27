Верховная рада уточнила области введения военного положения

Киев, 27 ноября. Военное положение на Украине будет введено также в Донецкой и Запорожской областях. Об этом стало известно из обновленной пояснительной записки к доработанному законопроекту о введении военного положения. Сам документ был опубликован на сайте Верховной рады.

«Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в Верховной раде выступил президент Украины Петр Порошенко, который в своей речи перечисли области, где будет введено военное положение. Он не упомянул Донецкую или Запорожскую области.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. ФСБ РФ применило оружие для того, чтобы остановить украинские суда.