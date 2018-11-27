«Порошенко становится новым фюрером»: в Крыму прокомментировали введение военного положения на Украине

Симферополь, 27 ноября. Украина, введя военное положение, получила «нового фюрера» в лице украинского президента Петра Порошенко, которому теперь можно будет делать все, что угодно, считает депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

Верховная рада после провокации в Керченском проливе с кораблями ВМСУ одобрила указ президента о введении военного положения в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

«Все ожидаемо. Порошенко становится новым украинским фюрером. С этого момента Порошенко на Украине можно будет все», — заявил Козенко в интервью РИА Новости.

При этом депутат подчеркнул, что в таком случае и вся ответственность за происходящее ложится лично на Порошенко. По мнению депутата, «кончит он хуже Саакашвилли», поскольку «все местные «товарищи» будут мечтать уничтожить его как политика и разделить его капитал».

Козенко добавил, что в Раде не все довольны таким развитием ситуации. Однако всем придется подстраиваться под решения президента.

В воскресенье российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три украинских корабля, которые вторглись в территориальные воды РФ. На борту одного из судов находились сотрудники СБУ, которые координировали действия экипажа.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в понедельник было опубликовано видео допроса членов экипажа судов ВМСУ, осуществивших провокацию. Все они подтвердили, что намеренно пересекли границу РФ, выполняя приказ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства».

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого обсудил инцидент в Керченском проливе, назвав действия украинской стороны провокационными, сообщают «Известия».

Инцидент уже прокомментировали в США. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина предоставила в НАТО данные по происшествию в Керченском проливе. При этом он пригрозил России «последствиями».

Президент США Дональд Трамп также сделал заявление относительно происходящего. По его словам, ему не нравится то, что случилось между Россией и Украиной. Трамп сообщил, что европейские лидеры уже обсуждают данную ситуацию вместе с Вашингтоном.