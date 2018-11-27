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Стали известны личности погибших в ДТП в Рязанской области

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Стали известны личности погибших в ДТП в Рязанской области

Рязань, 27 ноября. Три человека погибли в ДТП неподалеку от поселка Желтухинский, расположенного в Скопинском районе Рязанской области. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, ДТП произошло в результате столкновения автомобилей Ford и Nissan.

В результате ДТП погибли: Ирина Александровна Ш. (1996 года рождения), Александр Андреевич З. (1997 года рождения) и Елена Владимировна С. (1985 года рождения).

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, устанавливающие причину данной аварии, а также бригады скорой помощи.

Стали известны личности погибших в ДТП в Рязанской области

Автор: Антон Зарубин
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