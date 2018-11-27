Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Зонд InSight передал первое изображение с Марса

48
0 Оставить комментарий

Зонд InSight передал первое изображение с Марса

Вашингтон, 27 ноября. Совершивший посадку на Марс зонд InSight передал на Землю первый снимок споверхности красной планеты.

Как сообщает NASA, зонд InSight успешно произвел посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) в 22.54 по московскому времени. Уже через несколько минут специалисты сообщили, что получена первая фотография. На опубликованном снимке можно разглядеть частицы пыли и горизонт планеты.

InSight был запущен в мае 2018 года. Ведущие трансляцию NASA сообщили, что «все системы аппарата в порядке», посадка прошла идеально.

В течение примерно 26 земных месяцев зонд будет изучать внутреннюю структуру Марса, фиксировать изменения температуры почвы, изучать подземные толчки.

Как сообщала «Газета.ру», через несколько часов станет известно, раскрылись ли солнечные батареи аппарата. Если да, то первые научные результаты зонд пришлет в марте. 

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.