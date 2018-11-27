Зонд InSight передал первое изображение с Марса

Вашингтон, 27 ноября. Совершивший посадку на Марс зонд InSight передал на Землю первый снимок споверхности красной планеты.

Как сообщает NASA, зонд InSight успешно произвел посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) в 22.54 по московскому времени. Уже через несколько минут специалисты сообщили, что получена первая фотография. На опубликованном снимке можно разглядеть частицы пыли и горизонт планеты.

InSight был запущен в мае 2018 года. Ведущие трансляцию NASA сообщили, что «все системы аппарата в порядке», посадка прошла идеально.

Our @NASAInSight spacecraft stuck the #MarsLanding!



Its new home is Elysium Planitia, a still, flat region where it’s set to study seismic waves and heat deep below the surface of the Red Planet for a planned two-year mission. Learn more: https://t.co/fIPATUugFo pic.twitter.com/j0hXTjhV6I — NASA (@NASA) November 26, 2018

В течение примерно 26 земных месяцев зонд будет изучать внутреннюю структуру Марса, фиксировать изменения температуры почвы, изучать подземные толчки.

Как сообщала «Газета.ру», через несколько часов станет известно, раскрылись ли солнечные батареи аппарата. Если да, то первые научные результаты зонд пришлет в марте.