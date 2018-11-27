США призвали Путина и Порошенко напрямую обсудить инцидент в Керченском проливе

Вашингтон, 27 июня. Власти США призывают президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Петра Порошенко принять участие в прямых переговорах для урегулирования ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и обязанности. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации», ― заявил госсекретарь США.

Как пишет ТАСС, ранее госдепартамент США отказался комментировать решение украинского президента Петра Порошенко ввести военное положение на Украине.

Ранее ФСБ России сообщала, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу» нарушили российскую границу. Они не реагировали на требования катеров и кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России и были задержаны.