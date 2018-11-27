Дочь Джеки Чана женилась на своей подруге

Пекин, 27 ноября. Дочь знаменитого актера Джеки Чана Этта У Чжолинь сообщила о своем браке с канадской моделью, которая старше ее на 11 лет.

Отверженная отцом 19-летняя Чжолинь официально оформила гомосексуальный брак с Энди Отом. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав свадебное фото. На снимке она целует свою избранницу, демонстрируя при этом свидетельство о браке. Если верить геолокации, дело происходило в Гонконге.

Ранее Пятый канал сообщал, что Джеки Чан выгнал из дома свою внебрачную дочь, когда узнал о ее сексуальной ориентации. Позднее девушка опубликовала в YouTube видео, в котором со своей подругой рассказала о злоключениях последних месяцев. По ее словам, спать им приходилось под мостом и приютах.

В апреле прошлого года «Газета.ру» сообщала, что Чана Этта У Чжолинь была госпитализирована после депрессии.