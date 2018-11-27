Путин обсудил с Меркель инцидент в Керченском проливе

Москва, 27 ноября. Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

«Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории», ― сообщили в пресс-службе президента России.

Отмечается, что российский президент дал оценку провокационным действиям украинской стороны и грубому нарушению норм международного права.

Кроме того, обе стороны выразили серьезную озабоченность в связи с решениями украинских властей, которые распорядились привести в полную боевую готовность свои вооруженные силы, а также объявить режим военного положения в ряде областей.

Путин выразил надежду, что немецкая сторона окажет воздействие на Киев, чтобы удержать его от возможных необдуманных шагов.