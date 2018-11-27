Стычки между протестующими и дальнобойщиками начались на украинско-польской границе

Киев, 27 ноября. В районе контрольно-пропускного пункта «Ягодин», расположенного на украинско-польской границе, начались столкновения между владельцами автомобилей, зарегистрированных в странах Европы и водителями фур. Об этом сообщает представитель Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

«В Ягодине начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Палят шины», ― сказала она.

По ее словам, на КПП по-прежнему наблюдаются большие очереди: более 300 грузовиков ожидают выезда, еще около 50 – въезда. Непряхина рассказала, что очередь продолжает расти, грузовой пункт пропуска заблокирован полностью. Удалось проехать лишь двум автобусам с детьми.

Также сообщается о блокировании пунктов пропуска владельцами автомобилей с еврономерами на границе с Румынией, Словакией и Венгрией.

Напомним, что ранее украинские власти приняли законы, которые определяют базовую ставку акцизного налога для легковых машин, прибывших из ЕС. Также были введены ограничения на количество автомобилей, которые могут быть ввезены на Украину без денежного обеспечения.