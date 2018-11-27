«Мисс Москва» сыграла свадьбу с королем Малайзии в российской столице

Москва, 27 ноября. В российской столице состоялась свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной.

Как сообщают «Известия», церемония прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall. При этом на свадьбе был запрещен алкоголь, а вся еда на праздничных столах была халяльной. Король предстал перед гостями в малайзийской национальной одежде, а его невеста вышла в русском наряде.

По данным СМИ, Мисс Москва, завоевавшая этот титул в 22 года, приняла ислам, до свадьбы ее видели в хиджабе.

Отметим, корона в Малайзии не передается по наследству. Короля выбирают раз в пять лет. Фактически государством руководит правительство во главе с премьер-министром. Срок правления у Мухаммада V заканчивается 2022 году.