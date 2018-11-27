Права граждан Украины могут быть ограничены в период военного положения ― СНБО

Киев, 26 ноября. Украинские граждане могу столкнуться с ограничением своих прав и свобод на время действия военного положения в стране. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов подчеркнул, что права и свободы граждан Украины могут быть ограничены в связи с введением военного положения на Украине.

По словам Турчинова, украинские власти якобы не имеют планов вводить ограничения в отношении конституционных прав украинских граждан, однако в случае «обострения ситуации», такой сценарий может быть реализован.

«Но в случае обострения условия, обострения военной ситуации, усиления агрессии РФ у нас должен быть такой инструмент и такая возможность во время введения военного положения», — заявил Турчинов.

Напомним, накануне суда ВМС Украины вторглись в экономическую зону РФ, нарушив государственную границу страны в районе Керченского пролива. Корабли и их экипаж были задержаны.Президент Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины приняли решение о введении в стране военного положения, которое будет действовать на протяжение 30 дней в ряде восточных и южных областей страны.