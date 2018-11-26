«Я выполнял приказ»: опубликовано видео допроса задержанных в Керченском проливе украинских военных

Москва, 26 ноября. В Сети опубликовано видео допроса членов экипажа судов ВМС Украины, осуществивших провокацию в Керченском проливе. Все они рассказали, что намеренно пересекли территориальные воды РФ, выполняя приказ.

В воскресенье российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три украинских корабля, которые вторглись в территориальные воды РФ. На борту одного из судов находились сотрудники СБУ, которые координировали действия экипажа.

На YouTube опубликовано видео допроса украинских военнослужащих, задержанных российскими пограничниками. Член экипажа судна «Никополь» Андрей Драч, в частности, сообщил, что «23 числа получил задачу: следовать маршрутом Одесса — Мариуполь через Керченскую протоку». По его словам, после того, как суда вошли в территориальные воды РФ, российская береговая охрана неоднократно предупреждала их, что необходимо покинуть территорию.

Командир войсковой части 1828, капитан третьего ранга Владимир Лесовой сообщил, что группа кораблей ВМСУ осуществила переход через Керченский пролив. После того, как корабли пересекли российскую границу, члены экипажа «визуально наблюдали корабли пограничной службы ФСБ РФ». При этом он подчеркнул, что «все запросы по УКВ-радиостанции игнорировал сознательно». Он признался, что «на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами».

«Осознавал, что действия группировки кораблей ВМСУ в Керченском проливе носят провокационный характер. Я, должностное лицо, выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей из порта Одессы в порт Мариуполь», — заявил Лесовой.

Матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов рассказал, что они «в пятницу утром вышли в восемь утра из Одессы и направлялись к городу Бердянску чрез Керченский пролив».

«Когда подошли к Керченскому проливу, зашли на воды России. После чего нам были поставлены команды остановиться и ожидать дальше их команд. Перед тем, как открыть огонь, были замечены ракетницы зеленого цвета. Две. Мы дальше шли, шли. И дальше с нами уже связались русские корабли, попросили остановиться, а то по нам откроют также огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера. И все», — рассказал моряк.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, провокация послужила поводом тому, что в понедельник вечером Верховная рада утвердила указ о военном положении на Украине. Оно будет действовать с 26 ноября по 25 декабря 2019 года во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что корабли ВМСУ в зоне провокации были в состоянии полной боевой готовности с утра 25 ноября. Как сообщала «Газета.ру», у судов были расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону российских судов.