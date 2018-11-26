Трамп прокомментировал новый кризис в российско-украинских отношениях

Вашингтон, 26 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится происходящее между Россией и Украиной. По его словам, сейчас власти США обсуждают данный вопрос с европейскими лидерами.

«Нам в любом случае не нравится происходящее. Надеемся, что ситуация улучшится», ―заявил Трамп, выступая перед репортерами в Белом доме.

По его словам, европейские лидеры уже обсуждают данную ситуацию. По его словам, Вашингтон также участвует в обсуждении.

Напомним, что три судна ВМС Украины накануне были задержаны после того, как нарушили границу России и не реагировали на требования российских кораблей.