Пожар полыхнул в частном доме под Кемерово, на поминках погибли 4 человека

Кемерово, 26 ноября. Четыре человека погибли и еще один пострадал при пожаре в частном доме в Кемеровской области. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей фотографии с места ЧП. По их словам, в это время в доме проходили поминки.

Пожар произошел в частном доме в Яшкинском районе Кемеровской области в поселке при станции Тутальская на улице Советская, 104.

В результате инцидента погибли четыре человека.

1. Валентина К., 1945 года рождения;

2. Сергей К., 1988 года рождения;

3. Евгений С., 1977 года рождения;

4. Николай С., 1985 года рождения.

Еще один человек пострадал, четверо смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

Как сообщили ФАН очевидцы, люди собрались в доме на поминки — справляли 40 дней со дня смерти одного из родственников.