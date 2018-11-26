Пожар полыхнул в частном доме под Кемерово, на поминках погибли 4 человека
Кемерово, 26 ноября. Четыре человека погибли и еще один пострадал при пожаре в частном доме в Кемеровской области. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей фотографии с места ЧП. По их словам, в это время в доме проходили поминки.
Пожар произошел в частном доме в Яшкинском районе Кемеровской области в поселке при станции Тутальская на улице Советская, 104.
В результате инцидента погибли четыре человека.
1. Валентина К., 1945 года рождения;
2. Сергей К., 1988 года рождения;
3. Евгений С., 1977 года рождения;
4. Николай С., 1985 года рождения.
Еще один человек пострадал, четверо смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.
Как сообщили ФАН очевидцы, люди собрались в доме на поминки — справляли 40 дней со дня смерти одного из родственников.