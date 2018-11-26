Москва, 26 ноября. Командиры судов ВМС Украины во время инцидента в Черном море заявляли, что не будут пересекать границу с РФ, сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, в 21.30 группа судов ВМСУ подошла к российской границе. Поисковый сторожевой корабль проинформировал их о порядке пересечения госграницы. Морякам также сообщили о правилах прохода по Керчь-Еникальскому каналу. В частности, должна была быть заблаговременно подана в Морскую администрацию порта Керчь заявка.

«От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется», — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Суда ВМСУ, по данным ведомства, были обнаружены пограничниками в исключительной экономической зоне РФ в 16.40 воскресенья.

Россия в понедельник созвала срочное собрание Совбеза ООН. Поводом послужило вторжение трех украинских военных судов в российские территориальные воды. В итоге все три корабля были задержаны, поскольку они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. В понедельник ФСБ РФ опубликовала видео с тремя кораблями ВМС Украины, пришвартованными в порту Керчи, сообщали «Известия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства».

Инцидент ранее прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам Украина предоставила в Альянс данные по происшествию. Глава Альянса сообщил журналистам, что Россию ждут последствия.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, вечером в понедельник Верховная рада утвердила указ о военном положении на Украине. Оно будет действовать в стране с 26 ноября по 25 декабря 2019 года.