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Верховная рада приняла постановление о проведении президентских выборов

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Верховная рада приняла постановление о проведении президентских выборов

Киев, 26 ноября. Постановление о проведении очередных президентских выборов 31 марта 2019 года было принято Верховной радой Украины. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие данного постановления проголосовали 298 депутатов.

«Мы приняли решение», ― заявил после голосования спикер Рады Андрей Парубий.

Согласно тексту принятого постановления, украинский парламент принял решение назначить очередные выборы президента Украины на 31 марта 2019 года.

Данное постановление вступает в силу со дня его принятия. Как отметили в пояснительной записке к постановлению, согласно действующему  на Украине закону о выборах, Верховная рада назначает очередные выборы президента не позднее, чем за сто дней до дня выборов.

Автор: Антон Зарубин
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