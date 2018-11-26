Верховная рада приняла постановление о проведении президентских выборов

Киев, 26 ноября. Постановление о проведении очередных президентских выборов 31 марта 2019 года было принято Верховной радой Украины. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие данного постановления проголосовали 298 депутатов.

«Мы приняли решение», ― заявил после голосования спикер Рады Андрей Парубий.

Согласно тексту принятого постановления, украинский парламент принял решение назначить очередные выборы президента Украины на 31 марта 2019 года.

Данное постановление вступает в силу со дня его принятия. Как отметили в пояснительной записке к постановлению, согласно действующему на Украине закону о выборах, Верховная рада назначает очередные выборы президента не позднее, чем за сто дней до дня выборов.