Киев не готов к разрыву дипломатических отношений с Москвой ― Климкин

Киев, 26 ноября. Дипломатические отношения с Россией не нужны, но к окончательному разрыву Киев еще не готов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Что касается отношений с Россией – нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 миллиона украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю работу, которую делают наши консулы», — заявил Климкин.

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены в 1992 году. Внешнеполитической ведомство Украины ранее заявляло, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как это моет привести к ряду негативных последствий.