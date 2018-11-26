Генсек НАТО прокомментировал инцидент в Керченском проливе, пригрозив РФ последствиями

Брюссель, 26 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после того, как Украина предоставила в НАТО данные по инциденту вокруг Керченского пролива, заявил, что действия России «имеют последствия».

По итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов Столтенберг не стал прямо отвечать на вопрос о том, предпримет ли НАТО какие-либо меры в связи с инцидентом.

По его словам, «Украина предоставила НАТО детальную информацию по произошедшему». При этом он добавил, что Альянс находится «в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы выразить им поддержку».

Генсек НАТО призвал «Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли».

«Мы отслеживаем ситуацию очень пристально и мы постоянно оцениваем, что еще можем сделать, потому что Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия», — сказал Столтенберг.

В завершении своих слов он перечислил принятые ранее меры «по поддержке Украины». Речь, в частности, шла о технической помощи и антироссийских санкциях.

Столтенберг также добавил, что для НАТО имеет значение то, как введение военного положения на Украине может создать проблемы «для предстоящих президентских выборов и демократических процессов». По его словам, этот вопрос он ранее обсудил в телефонном разговоре с Петром Порошенко.

В воскресенье российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три украинских корабля, которые вторглись в территориальные воды РФ. На борту одного из судов находились сотрудники СБУ, которые координировали действия экипажа. В понедельник ФСБ РФ опубликовала видео с тремя кораблями ВМС Украины, пришвартованными в порту Керчи, сообщали «Известия».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, участвовавший в провокации ВМСУ в районе Керченского пролива, рассказал о цели «маневра».