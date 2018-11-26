«Это вопрос дней»: Шарий предрек скорое обрушение курса гривны

Киев, 26 ноября. Украину ожидает скорое падение курса гривны – с таким прогнозом выступил видеоблогер Анатолий Шарий. Его мнение совпадает с позицией многих представителей команды бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По словам Шария, курс гривны обрушится уже в ближайшие несколько дней.

«Это вопрос дней. Потом полетит все к чертям. Это вопрос бесконечности. Главное, чтобы Петя (президент Украины Петр Порошенко, ― Прим. ФАН) остался у власти. Остальное тлен и суета», ― заявил блогер.

Ранее с мнением о скором обвале украинской валюты выступил бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов, покинувший страну после госпереворота в 2014 году.

«Провёл ряд разговоров и почувствовал настроение представителей бизнеса. Говорят о возможной резкой девальвации гривны, оттоке капитала и новой волне эмиграции», – заявил Портнов.

Результаты торгов уже продемонстрировали, что инцидент в Керченском проливе привел к резкому падению курса гривны по отношению к другим валютам.

Кроме того, эксперты прокомментировали перспективы, ожидающие украинскую экономику после решения президента Украины Петра Порошенко ввести в стране военное положение. В частности, как заявил директор экономических и социальных программ украинского Центра Разумкова Василий Юрчишин, это может отпугнуть иностранных инвесторов, что, в свою очередь, негативно скажется на украинской экономике.

«Появилось сообщение, что украинские бонды начали дешеветь. Что означает высокую доходность их, а высокая доходность всегда связывается с высшими рисками», ― отметил эксперт.

Юрчишин подчеркнул, что возможно сокращение украинского экспорта, особенно металлургической продукции, которая тесно связана с южными регионами Украины.

Напомним, что минувшим утром три корабля военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России и взяли курс к Керченскому проливу. Результатом этого стало задержание трех украинских судов-нарушителей, а именно — кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» силами ФСБ. Из-за того, что они нарушили государственную границу Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело.