Солистку «Винтаж» срочно госпитализировали из-за воспаления легких

Москва, 26 ноября. Солистка группы «Винтах» Анна Плетнева попала в больницу с воспалением легких. Певица выпала из гастрольной жизни на несколько недель.

Плетнева несколько дней жаловалась на плохое самочувствие, однако концерты не отменяла. Певицу мучили приступы удушья и кашель.

В субботу и воскресенье солистка «Винтаж» выступила перед поклонниками. Позднее в соцсетях она извинилась перед фанатами за то, что не смогла с ними сфотографироваться и раздать автографы, передают Дни.ру.

В пресс-службе певицы сообщали, что Плетнева выступала, принимая «микстуры и таблетки», чтобы не отменять концерты. Какое-то время она отказывалась обращаться к врачу. В понедельник состояние ухудшилось, Анна почувствовала себя хуже, начала задыхаться и потеряла сознание. На скорой ее отвезли в одну из московских клиник.

Врачи сообщают, что лечение займет несколько недель.