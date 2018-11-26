Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Солистку «Винтаж» срочно госпитализировали из-за воспаления легких

69
0 Оставить комментарий

Солистку «Винтаж» срочно госпитализировали из-за воспаления легких

Москва, 26 ноября. Солистка группы «Винтах» Анна Плетнева попала в больницу с воспалением легких. Певица выпала из гастрольной жизни на несколько недель.

Плетнева несколько дней жаловалась на плохое самочувствие, однако концерты не отменяла. Певицу мучили приступы удушья и кашель.

В субботу и воскресенье солистка «Винтаж» выступила перед поклонниками. Позднее в соцсетях она извинилась перед фанатами за то, что не смогла с ними сфотографироваться и раздать автографы, передают Дни.ру.

В пресс-службе певицы сообщали, что Плетнева выступала, принимая «микстуры и таблетки», чтобы не отменять концерты. Какое-то время она отказывалась обращаться к врачу. В понедельник состояние ухудшилось, Анна почувствовала себя хуже, начала задыхаться и потеряла сознание. На скорой ее отвезли в одну из московских клиник.

Врачи сообщают, что лечение займет несколько недель. 

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.