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Сирия: боевики открыли огонь по провинциям Хама и Латакия

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Сирия: боевики открыли огонь по провинциям Хама и Латакия

Латакия (Сирия), 26 ноября. Боевики нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксированы обстрелы населенного пункта Мхарда провинции Хама, населенных пунктов Икко, Арафит, Кильджок и Джанаджик провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики обстреляли жилые районы города Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. По предварительным данным, 46 человек, в том числе 8 детей, получили химическое поражение.

Автор: Олеся Волкова
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