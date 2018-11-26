Сирия: боевики открыли огонь по провинциям Хама и Латакия

Латакия (Сирия), 26 ноября. Боевики нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксированы обстрелы населенного пункта Мхарда провинции Хама, населенных пунктов Икко, Арафит, Кильджок и Джанаджик провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики обстреляли жилые районы города Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. По предварительным данным, 46 человек, в том числе 8 детей, получили химическое поражение.