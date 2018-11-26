Украинский командир, грозивший российскому флоту, был задержан ФСБ

Киев, 26 ноября. Украинскими СМИ опубликован список моряков, находившихся на борту украинских катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», задержанных пограничниками ФСБ РФ. Среди них находится украинский командир Роман Мокряк, год назад рассказывавший о «новой тактике украинских кораблей».

В октябре 2017 года Мокряк, командовавший тогда одни из украинских бронекатеров, рассказал, что украинский флот может начать использовать новую тактику против ВМС России. По его словам, применение украинскими кораблями тактики «волчьей стаи» может позволить добиться превосходства в Черном и Азовском морях.

«Когда «волчья стая» будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что, по крайней мере, один из этих бронированных «волчат» достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», — заявлял в 2017 году Мокряк.

По данным украинских СМИ, сейчас Мокряк задержан вместе с остальными экипажами украинских судов, вторгшихся в территориальные воды РФ.