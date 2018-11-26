Москва, 26 ноября. Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, участвовавший в провокации ВМСУ в районе Керченского пролива, рассказал, какую цель преследовали украинские корабли.

Как следует из видеозаписи допроса, предоставленной ФСБ РФ, Лесовой подтвердил, что корабли были направлены к Керченскому проливу для осуществления провокации.

«Запросы [российских пограничников] игнорировал сознательно. На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что [действия] носят провокационный характер», — сказал Лесовой.

По словам Лесового, перед ним стояла задача осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Напомним, накануне российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три украинских корабля, которые вторглись в территориальные воды РФ. Ранее стало известно, что на борту одного из судов находились сотрудники СБУ, которые координировали действия экипажа.