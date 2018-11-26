Шойгу назвал рязанских десантников лидерами по числу героев России

Москва, 26 ноября. Рязанское гвардейское десантное училище является лидером по числу награжденных званиями героя СССР и героя России. Об этом в понедельник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя образовательное учреждение со столетним юбилеем.

По его словам, рязанское училище по праву заслужило статус легендарного военного учебного заведения. Тысячи его выпускников достойно служили и служат на благо Отечества.

«У каждой страны, тем более такой великой, как Россия, должны быть свои символы. У нашей страны они велики и всемирно известны: это Кремль и Большой театр, это Гагарин и Терешкова, это Харламов и это, безусловно, рязанское десантное училище», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что одной из заслуг ветеранов рязанского училища стало сохранение традиций «крылатой пехоты».

Напомним, что Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище было основано в ноябре 1918 года, когда в Рязани появились первые пехотные курсы.