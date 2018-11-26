Сирия: Асад впервые с 2012 года сменил мэра Дамаска

Москва, 26 ноября. Президент Сирии Башар Асад в понедельник сменил мэра Дамаска, назначив новым руководителем столичной провинции Аделя аль-Альби. Об этом информирует пресс-служба президента САР.

Ранее пост главы провинции на юго-западе Сирии занимал Бишр Мазен ас-Саббан, он был назначен в 2012 году. 46-летний Адель аль-Альби ранее занимал должность заместителя мэра Дамаска, кроме того, он руководил местной газетой «Баас».

Напомним, 26 ноября президент Сирии Башар Асад произвел масштабные перестановки в кабине министров республики. В частности, должности лишился министр внутренних дел ближневосточного государства Мухаммад аш-Шаар. Он руководил МВД с 2011 года. Новым министром внутренних дел САР был назначен Мухаммад Халид ар-Рахмон.