Донбасс: ВСУ готовят провокацию с химоружием ― Лукашевич

Вена, 26 ноября. Украинская армия готовит провокацию с применением химического оружия в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

«Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб», ― сообщил Лукашевич.

Кроме того, российский постпред при ОБСЕ напомнил, что, по имеющейся информации, ВСУ подтянули к линии соприкосновения ЗРК «БУК» и «С-300», а также РСЗО «Град» и «Ураган». Сообщается об усилении и учащении обстрелов населенных пунктов.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за последние сутки территория ЛНР была пять раз обстреляна с украинской стороны.