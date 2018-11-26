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Донбасс: ВСУ готовят провокацию с химоружием ― Лукашевич

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Донбасс: ВСУ готовят провокацию с химоружием ― Лукашевич

Вена, 26 ноября. Украинская армия готовит провокацию с применением химического оружия в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

«Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб», ― сообщил Лукашевич.

Кроме того, российский постпред при ОБСЕ напомнил, что, по имеющейся информации, ВСУ подтянули к линии соприкосновения ЗРК «БУК» и «С-300», а также РСЗО «Град» и «Ураган». Сообщается об усилении и учащении обстрелов населенных пунктов.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за последние сутки территория ЛНР была пять раз обстреляна с украинской стороны.

Автор: Антон Зарубин
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