Лукашевич предупредил Киев о последствиях провоцирования конфликта в Азовском море

Вена, 26 ноября. Российские власти будут жестко пресекать любые покушения на суверенитет страны. Об этом в понедельник заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашекич, комментируя недавнее обострение ситуации в Керченском проливе.

«Предупреждаем, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата серьезными последствиями. Мы будем жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность РФ», — отметил он, выступая в Вене.

Напомним, что российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля, которые вторглись в территориальные воды РФ и отказывались подчиняться законным требованиям.

После этого президент Украины Петр Порошенко заявил о «российской агрессии» и внес в Раду проект о введении в стране военного положения. МИД России же расценил действия украинских моряков, как неприкрытую провокацию.