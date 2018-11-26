Дипломаты РФ сравнили заседание СБ ООН по Керченскому проливу с «разборками в песочнице»

Нью-Йорк, 26 ноября. Дипломаты РФ сравнили заседание Совета безопасности ООН по вопросу эскалации напряженности в Керченском проливе с детскими «разборками в песочнице». По словам заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Совбез ООН больше заинтересован в составлении повестки дня, чем в обсуждении реальной проблемы.

«Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем, под каким пунктом повестки дня провести сегодняшнее заседание. Честно говоря, напоминает «разборки в песочнице», — отметил представитель России.

Полянский подчеркнул, что действия Украины в Керченском проливе планировались заранее, о чем прекрасно знали западные страны, которые фактически дали Киеву карт-бланш на любые провокации. Речь в данном случае идет о резолюции Европарламента, которая предписывает ввести санкции против России при любом обострении ситуации в Азовском море. Таким образом, согласно данному документу, что бы Украина не сделала, ответственность за ее действия в конечном итоге ляжет на Россию.

Дипломат добавил, что «обанкротившаяся майданная команда» заинтересована в любой эскалации и даже в войне, поскольку это единственный способ украинского руководства удержаться у власти. Заместитель постпреда РФ при ООН обратил внимание на то, что Киев пытается свалить на «российского агрессора» все проблемы в стране, хотя ответственность за них несет только украинская элита и поддерживающие ее западные «кукловоды».

Напомним, что Россия в понедельник созвала срочное собрание Совбеза ООН. Поводом послужило вторжение трех украинских военных судов в российские территориальные воды. В итоге все три корабля были задержаны, поскольку они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников.