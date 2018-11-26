Самолеты Су-24 ВКС РФ вынудили бельгийский фрегат приостановить учения на Балтике

Брюссель, 26 ноября. Российские самолеты Су-24 совершили 22 ноября облет на малой высоте бельгийских фрегатов, которые принимали участие в учениях морской группировки НАТО в Балтийском море. Об этом рассказал бельгийский телеканал VRT.

Как сообщается, два самолета Су-24 три раза пролетели на малой высоте над бельгийским кораблем «Годеция». Рядом находился бельгийский фрегат «Луиза-Мария» ―флагман корабельной группы НАТО ― который проводил учения ПВО. После появления российских самолетов экипаж фрегата принял решение приостановить стрельбы, чтобы избежать случайного поражения самолетов ВКС РФ.

«Русские проверяют нашу бдительность и каждый раз заходят на один шаг дальше. Мы называем это демонстрацией силы на нашем военном жаргоне, ― заявил капитан «Луизы-Марии» Кристоф Ван Беллегем.

По его словам, бельгийские силы стараются всегда действовать осторожно, чтобы избежать возможного несчастного случая или недопонимания.

За день до этого возле «Годеции» произвела всплытие российская подлодка. Бельгийская сторона признала, что никаких агрессивных действий она не предпринимала, однако российские моряки фотографировали бельгийские корабли.