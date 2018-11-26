Москва, 26 ноября. На одном из украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе, находились двое сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специально задание — действовать именно таким образом», — сказал Полянский, который в понедельник участвовал в экстренном заседании Совбеза ООН.

По его словам, члены СБ ООН, заявившие о поддержке Украины и в случае с ситуацией в Керченском проливе, «покрывают провокаторов».

Напомним, предложение России по вынесению на повестку экстренного заседания Совбеза ООН вопроса о вторжении украинских кораблей в территориальные воды РФ было отклонено.

Экипаж задержанных российскими пограничниками украинских кораблей в настоящее время находится в Керчи.