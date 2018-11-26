Климкин пригрозил России применением силы после инцидента в Керченском проливе

Киев, 26 ноября. Украина настроена на мирное разрешение всех противоречий с Россией, однако оставляет за собой право применить силу. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 устава Организации Объединенных Наций», — заявил он в интервью изданию «Украинская правда».

Глава украинского МИД также заявил, что случай в Керченском проливе напоминает сценарий развития российско-грузинской войны 2008 года.

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.