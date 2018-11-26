Действовать максимально жестко: в Израиле объяснили, как России остановить морские провокации Киева

Москва, 26 ноября. Россия должна максимально твердо принимать решения, касающиеся безопасности своих кораблей в Азовском море и Керченском проливе. Об этом, комментируя инцидент с провокацией судов ВМСУ, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, ВМС Израиля «немедленно топят» любого, кто вторгнется на их территорию.

«Патрульные катера ВМС, если вне разрешенной зоны окажутся даже рыбацкие лодки из Газы, немедленно открывают предупредительный огонь. Если оттуда раздается ответная стрельба террористов – их немедленно топят», — напомнил эксперт в интервью РИА Новости.

Кедми объяснил, что провокациям со стороны Украины не будет конца, пока Россия не выработает четкую позицию по вопросу взаимодействия с Киевом в Азовском море и не начнет действовать по отношению к нарушителям максимально жестко. Только так, считает эксперт, можно остановить морские провокации Киева.

Напомним, в субботу три корабля ВМС Украины вторглись на территорию РФ вблизи Крыма. Суда опасно маневрировали, и российские пограничники приняли решение задержать устроивших провокацию.

В настоящее время и сами корабли, и их экипаж находятся в Керчи. По мнению экспертов, провокация в Керченском проливе была нужна Киеву, чтобы попытаться продвинуть в ООН свою резолюцию о якобы имеющей место милитаризации РФ в Азовском и Черном морях.