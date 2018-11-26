РФ отказалась от официального заявления на заседании Совбеза ООН по инциденту в Азовском море

Москва, 26 ноября. Россия отказалась выступать с официальным заявлением на экстренном заседании Совбеза ООН, на котором обсуждался инцидент с украинскими кораблями в Азовском море. Об этом заявил зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня», — заявил Полянский, обращаясь к членам Совета безопасности.

Полянский выразил сожаление в связи с голосованием, на котором было принято решение о том, что вопрос России о ситуации в Керченском проливе не будет рассмотрен.

При этом зампостпреда РФ подчеркнул, что никто не помешает России поднимать в СБ ООН вопросы, которые она считает важными.

«Не повлияет на это и вообще голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь стадному инстинкту и опасаясь вашингтонских старших братьев, поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы правилам и процедурам», — считает Полянский.

Напомним, Киев устроил провокацию в Керченском проливе 25 ноября. Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, несмотря на предупреждения пограничников, и совершали опасные действия. Корабли были задержаны, по факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении госграницы.

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что ввел военное положение сроком на 30 дней до утверждения соответствующего указа Верховной радой. На рассмотрении данного вопроса в Раде Порошенко не смог выступить, так как ряд фракций заблокировал трибуну, сообщают «Известия».