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Минобороны РФ показало видео стрельбы из ракетного комплекса «Уран» в море

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Минобороны РФ показало видео стрельбы из ракетного комплекса «Уран» в море

Москва, 26 ноября. Министерство обороны России опубликовало видео запуска крылатой ракеты из комплекса «Уран», установленного на корвете «Громкий».

«Ракета успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 километров от места пуска», — говорится в сообщении.

Отметим, что выстрел был произведен в ходе испытаний корабля в водах Японского моря. Корвет «Громкий» поступит в состав Тихоокеанского флота в конце этого года.  Корабль специально был построен для Тихоокеанского флота России в рамках технологической модернизации Военно-морских сил. Длина судна превышает 100 метров, ширина составляет 13 метров, а водоизмещение — 2,2 тыс. тонн.

Автор: Антон Соколов
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