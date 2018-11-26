Минобороны РФ показало видео стрельбы из ракетного комплекса «Уран» в море
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Москва, 26 ноября. Министерство обороны России опубликовало видео запуска крылатой ракеты из комплекса «Уран», установленного на корвете «Громкий».
«Ракета успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 километров от места пуска», — говорится в сообщении.
Отметим, что выстрел был произведен в ходе испытаний корабля в водах Японского моря. Корвет «Громкий» поступит в состав Тихоокеанского флота в конце этого года. Корабль специально был построен для Тихоокеанского флота России в рамках технологической модернизации Военно-морских сил. Длина судна превышает 100 метров, ширина составляет 13 метров, а водоизмещение — 2,2 тыс. тонн.