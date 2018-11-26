Разведка ДНР зафиксировала усиление группировки ВСУ в Донбассе

Донецк, 26 ноября. Разведка народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщила об усилении группировки ВСУ в районе линии соприкосновения в Донбассе.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства ДНР Даниила Безсонова, командирам тактических групп ВСУ «Восток» и «Север» поступил приказ подтянуть к линии соприкосновения все силы.

«Получен приказ об усилении переднего края обороны путем привлечения к сил, задействованных в охране складов с имуществом и боеприпасами… Мы констатируем усиление группировки украинских войск по всей линии соприкосновения», — цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал об усилении мер безопасности на важнейших объектах инфраструктуры по всей стране. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник в связи с инцидентом в Азовском море подписал указ о введении в стране военного положения. Чтобы решение вступило в силу, его должна поддержать Верховная рада.

Отметим также, что Совбез ООН 26 ноября отклонил предложение РФ вынести на рассмотрение заседания организации провокацию Украины в Керченском проливе.