Украинские депутаты не пустили Порошенко к трибуне в Раде

Киев, 26 ноября. Украинские депутаты заблокировали трибуну в зале заседания Верховной рады и не дали президенту страны Петру Порошенко выступить по теме эскалации напряженности в Керченском проливе. Об этом заявил депутат «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко.

По его словам, в бойкоте первого лица государства участвовали сразу несколько фракций. Березенко отметил, Порошенко, вероятнее всего, уже покинул Раду, поскольку уже просидел целый час вместе с силовиками, но так и не получил возможности высказаться, пишет «Свободная пресса».

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

В тот же день Порошенко внес в Раду предложение СНБО по объявлению военного положения в стране сроком до 25 января.