В Якутии уволили чиновника, заказавшего банкеты на 1 млн рублей из бюджетных средств

Якутск, 26 ноября. Мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла решение об увольнении главы управделами администрации города, объявившего торги на проведение банкетов для мэрии за счет городского бюджета. Стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок, составила более 1 млн рублей.

«Сегодня после обеда была неприятно удивлена, получив сообщение по Whatsapp с текстом о закупке муниципальным казенным учреждением «Управление делами» услуг по организации питания на сумму свыше одного миллиона рублей», — сообщила Авксентьева в Instagram.

Она подчеркнула, что разрешение на проведение «массовых гуляний» за счет бюджета не давала, а ее заместители не могут принимать подобные решения, передает телеканал «360».

Глава управделами объявил два аукциона на сумму 300 и 800 тысяч рублей. В меню банкетов значились блюда из редких сортов рыб и других дорогих продуктов, пишет News.ru.