Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко предупредил народ об «угрозе сухопутного вторжения» России

6 156
0 Оставить комментарий

Порошенко предупредил народ об «угрозе сухопутного вторжения» России

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Россия якобы готовит сухопутное вторжение. Об этом он сказал в своем обращении к украинскому народу, ссылаясь на доклады разведслужб.

«Тут на несколько страниц — детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашего кордона, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину», — отметил политик.

Напомним, что накануне три украинских военных судна вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе и начали совершать опасные маневры, игнорируя предписания российских пограничников. В итоге все три корабля были задержаны вместе с экипажами.

Порошенко назвал это актом «агрессии» и в тот же день внес в Раду документ о введении военного положения до 25 января. Кроме того, он распорядился объявить частичную мобилизацию и усилить противовоздушную оборону государственных и промышленных объектов.

Российская же сторона назвала действия украинских моряков провокаций и созвала экстренное заседание Совбеза ООН.  

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.