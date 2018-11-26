Порошенко предупредил народ об «угрозе сухопутного вторжения» России

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Россия якобы готовит сухопутное вторжение. Об этом он сказал в своем обращении к украинскому народу, ссылаясь на доклады разведслужб.

«Тут на несколько страниц — детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашего кордона, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину», — отметил политик.

Напомним, что накануне три украинских военных судна вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе и начали совершать опасные маневры, игнорируя предписания российских пограничников. В итоге все три корабля были задержаны вместе с экипажами.

Порошенко назвал это актом «агрессии» и в тот же день внес в Раду документ о введении военного положения до 25 января. Кроме того, он распорядился объявить частичную мобилизацию и усилить противовоздушную оборону государственных и промышленных объектов.

Российская же сторона назвала действия украинских моряков провокаций и созвала экстренное заседание Совбеза ООН.