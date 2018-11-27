Лицензия на святой дух: Госдума хочет доверить паломнические туры религиозным организациям

В России впервые будет законодательно утвержден статус религиозного паломника, а исключительные права на организацию поездок по святым местам передадут религиозным организациям. Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующий закон уже одобрен на уровне правительства и администрации президента и готовится к первому чтению в Госдуме.

Столкнет ли новый законопроект интересы российских турфирм и церкви? Защитит паломников от мошенничества туроператоров или подвергнет их новым рискам? Станут ли дешевле туры в святые земли и кто в конечном счете выиграет от изменения закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»? Федеральное агентство новостей обсудило эти вопросы с авторами законопроекта и представителями туристической индустрии.

Поехать на Валаам можно за 20 тысяч рублей в составе паломнической группы или за вдвое меньшую сумму своим ходом. Совершить хадж обойдется в сумму от 150 000 рублей. Но паломник — не турист, считают в комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Молиться в храме Гроба Господня и делать селфи на его фоне — не одно и то же. Крестный ход и туристический поход по пути Сантьяго ради впечатлений — две разные дороги. Завтракают после утренней службы и фотографируют еду в монастырской трапезной совершенно отличные друг от друга путешественники.

Поездки в поисках духовного блага и туры ради земных развлечений должны жить в разных законодательных сферах, решили в Думе, и вывели статус паломника из туриндустрии.

«На это был запрос не только от Русской православной церкви, но и от мусульманского муфтията, — рассказал ФАН один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. В Чечне в ходе разговора с руководителем исламского университета, с муфтием, с главой республики Рамзаном Кадыровым нас попросили упорядочить эту деятельность. Помимо того, что закон предотвратит мошеннические махинации в этой сфере, он позволит снизить риск использования паломнических мероприятий экстремистами в своих целях».

Мусульманские паломники здорово обожглись этим летом: сначала 98 человек из Башкирии купили путевки для поездки в Мекку у компании «Хадж-фонд», но, отдав по 150-200 тысяч рублей за тур, обнаружили, что организация лишена аккредитации и квот на хадж. Годом ранее несостоявшимися паломниками стали около 100 уфимских мусульман, которые отдали свои деньги компании «Урал сервис».

Обмануть легко и бывалых туристов, не говоря уже о специфическом контингенте, который отправляется в паломнические туры. Размах мошенничества в туристическом бизнесе поражает. В Ульяновской области в сентябре 2018 года фирма-аферист умудрилась отправить больше 100 человек в фейковый тур в кипрскую Айя-Напу. Фейковый, потому что в итоге туристы приезжали в… черноморскую Анапу. В ноябре туроператор «Жемчужная река» поселил уральских туристов в недостроенном здании вместе обещанных (и оплаченных) роскошных отелей Китая. Ростовская фирма «Эксклюзив-Тревел» и вовсе исчезла с радаров и известных своих адресов, продав путевки 100 клиентам на сумму в 20 миллионов рублей. Среди обманутых оказались люди, рассчитывавшие на действительно эксклюзивный отдых: один из туристов приобрел свадебный круизный тур за 600 000 рублей. Пострадавшие от финансовых махинаций челябинской фирмы под руководством директора Тишенко весной этого года оказались в Таиланде без обратных авиабилетов.

«В паломнических поездках часто участвуют небогатые люди или пожилые, которых легко обмануть, — отмечает депутат. — Мы считаем, что государство должно признавать важность религиозных стремлений народа, уважать наши многовековые традиции. Настало время отделения паломничества от туристического бизнеса, чтобы на нем не зарабатывали чрезмерно и паломничество было бы доступным для верующих. Мы хотим четко разграничить статусы паломника и туриста и отдать организацию паломнических поездок некоммерческим религиозным организациям. Это задача некоммерческого характера».

В тексте законопроекта паломником называется человек, который посещает объект религиозного назначения с целью участия в религиозных обрядах и церемониях, исключая путешествия «с целью отдыха и развлечений, а также деятельность, связанную с получением дохода от источников в месте временного пребывания». Приехал отстоять утреннюю службу, жить в монастыре и общаться с духовной братией — значит, поезжай как паломник. Предпочитаешь жить в комфортном отеле, вкусно завтракать и лишь разглядывать фрески в храмах — запроси поездку в турфирме.

Исключительное право на всю паломническую деятельность законом передается паломническим центрам, встроенным в официальные религиозные организации России, на безвозмездной или возмездной основе. ФАН постарался выяснить у туроператоров: не столкнутся ли здесь интересы турфирм и религиозных организаций?

«Я, пожалуй, соглашусь с тем, что лучше отдать организацию паломнических туров в руки соответствующих организаций, — сказала ФАН представитель крымского отделения фирмы «Библио-глобус» Ольга Галай. На нашем опыте могу сказать, что по сравнению с турами широкого спектра — например, «С любовью о Крыме», — тур религиозной направленности «Колыбель православия» практически не пользовался у нас спросом, широким массам он оказался не очень интересен. Думаю, что людям, которых интересует сугубо паломнический тур, будет вполне удобно и логично обращаться за ним в специализированную организацию».

Новый закон предлагает передать в ведение религиозных организаций абсолютно все заботы о паломниках: транспортное обслуживание, размещение и проживание, питание, сопровождение с гидами-инструкторами, переводчиками и представителями духовных общин.

Российский союз туристической индустрии также не видит в этом причину для конфликта.

«Туроператоры никогда и не занимались в чистом виде паломническими турами, — отметила в беседе с ФАН Екатерина Шадская, директор Северо-Западного регионального отделения РСТИ. Существует понятие, которое не закреплено в законе, но используется в индустрии: паломнический и религиозный тур. В первом случае человек выезжает на святые места с целью совершения обрядов, во втором это посещение святых мест с культурно-познавательными целями. Но даже в последнем случае туроператорам не обойтись без паломнических организаций: например, мы довозили туристов до острова Коневец, заселяли их неподалеку, а на самом острове покупали экскурсионное обслуживание в паломнической службе».

По словам Шадской, паломнические организации и ранее работали в туристическом бизнесе — только для своей легализации обязаны были войти в реестр Ростуризма, платить страховые взносы и наравне с остальными страховать риски своих путешественников. Новый закон избавит их от этой необходимости, но при этом оставит деятельность легальной. Сейчас средняя российская турфирма за работу внутри страны платит примерно 25 000 рублей в год, а вот если ее деятельность распространяется на международные направления, эти взносы становятся значительно выше, отметили в РСТИ.

«Судя по всему, закон выделяет паломничество в вид деятельности, который никак не связан с туризмом, — отмечает Екатерина Шадская, — но людям все равно нужно организовать перемещение, проживание, питание, и по закону о туризме это является турпакетом. Туроператор страхует свои риски, и у туриста есть хоть какой-то шанс на возмещение ущерба и затрат в экстренной ситуации. Если паломническая служба выйдет из реестра туроператоров России, она к этому закону уже иметь отношения не будет, и паломники окажутся не защищены в части рисков».

В думском комитете, напротив, считают, что новая структура позволит внимательнее отслеживать качество паломнических туров для верующих и при необходимости «спрашивать за качество и цену».

«Мы хотим, чтобы заказчиком и ответственным за паломнические поездки были религиозные организации, а не непонятные объединения, фонды, туры, — как в скандальном случае с «Хадж-фондом», — объясняет депутат Сергей Гаврилов. — За этими наименованиями сложно уследить, а теперь ответственность будет на организациях, встроенных в структуру религиозных объединений».

По словам автора законопроекта, в документе учтут возможность привлекать к организации сложных поездок профессиональных участников туристического рынка, но основная ответственность за туристов останется на паломнических службах.

«Я думаю, мы найдем понимание с большими игроками туристического рынка, — заявил Гаврилов в беседе с ФАН. — Они тоже заинтересованы в том, чтобы турбизнес почистили от мошенников. Есть те, кто занимается квазипаломнической деятельностью, а это сказывается на авторитете серьезных организаций. Мы также понимаем, что не все церковные приходы готовы взяться за организацию международного паломничества с перелетами и визовой поддержкой, работой на иностранных языках — здесь очень понадобится помощь опытных туроператоров».

Представители туристической индустрии просят депутатов в процессе законотворчества не забыть и о федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Помимо изменений в документе «О свободе совести и о религиозных объединениях», нужно поправить и закон, который регулирует туристическую деятельность, считают в РСТИ.

«Важно законодательно очень четко разграничить понятие паломнического и религиозного туризма, чтобы с новым законом не попало под запрет посещение всех святых мест — а это половина всех туров по России с ее многочисленными храмами и монастырями, — поделилась своим мнением Екатерина Шадская. Наши туроператоры возят людей на Коневец, на Валаам, на Соловецкие острова и в другие места, связанные с религией в России. Если это учесть, то конфликта не будет».

Основные места паломничества для мусульман, конечно, Мекка и Медина в Саудовской Аравии, а вот православным «приходится» путешествовать за святынями в самых разных направлениях: за духовными сокровищами ездят в храм Гроба Господня в Иерусалиме, к месту хранения Туринской плащаницы в Италии, к мощам Николая Чудотворца в Венеции, на Афон и Валаам, в Оптину пустынь и Киево-Печерскую лавру, в монастыри Москвы, Петербурга и «Золотого кольца России».

По данным думского комитета, межнациональное паломничество резко снизилось после того как Русская православная церковь объявила о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за одобрения автокефалии украинской церкви. Поток паломников в Стамбул и на святую гору Афон сократился, но посещать храмы в этих местах по-прежнему можно в индивидуальных путешествиях. Кроме того, постепенно запускается новое направление для российских паломников — поездки по православным местам Сирии.