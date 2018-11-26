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Спасший из пожара брата и сестер юный рязанец получил гражданство РФ

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Спасший из пожара брата и сестер юный рязанец получил гражданство РФ

Москва, 26 ноября. Девятилетний мальчик, который в августе спас из пожара трех сестер и младшего брата, получил российское гражданство. В ноябре тогда еще украинцу Максиму Богдану вручили медаль «За мужество в спасении».

«Решением УМВД России по Рязанской области Максим Богдан принят в гражданство РФ», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.      

В августе Максим, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома в поселке Чучково Рязанской области трех сестер и брата, напоминает канал «360».

Ранее, напомним, стало известно, что активисты «Молодой Гвардии» взяли шефство над семьей Максима, родителей мальчика суд обвинил в том, что они бросили детей в опасности. 

Автор: Федор Веснин
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