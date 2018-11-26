«Очень хочется денег»: эксперт назвал бредом заявление ВСУ о «500 самолетах РФ» на границе с Украиной

Россия разместила вдоль границы с Украиной порядка 500 единиц боевой тактической авиации, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По словам Скибицкого, вдоль границы Украины в настоящее время сосредоточено «около 500 боевых самолетов и до 340 вертолетов армейской авиации ВС РФ».

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей назвал такое заявление ВСУ «абсолютным бредом».

«Еще раньше, во время активной фазы войны в Донбассе, Петр Порошенко и Александр Турчинов соревновались между собой — кто больше насчитает российских военных в ЛНР и ДНР, — напомнил Леонков. Когда активность боевых действий снизилась, Порошенко продолжал пугать общественность, утверждая, что соседние с Украиной Ростовская и Белгородская области «под завязку набиты оружием».

Эксперт напомнил, что в эти россказни мало кто верил, — однако поскольку они соответствовали общей русофобской риторике, в ряде стран, особенно в Польше и странах Прибалтики, их принимали на ура.

«Все они называют себя «форпостами против российской агрессии», и после подобных заявлений всякий раз обращаются с просьбами к Западу в духе «очень хочется денег!» — посмеялся Леонков.

Нынешнее обострение российско-украинских отношений военный эксперт связал с предстоящими в марте выборами президента Украины.

«Порошенко имеет низкий рейтинг и непопулярен на Украине — но очень популярен среди тех, кто заказывает музыку в этой стране. Ведь он делает все, что ему скажут», — констатировал собеседник ФАН.

Оценивая конфликт, произошедший в Керченском проливе, эксперт отметил, что его сценарий очень напоминает события 30-летней давности, — тогда проходила операция по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Черном море у берегов Крыма.

«Оба инцидента сближает тот факт, что тот и другой — провокации, их подготовили в одних и тех же кругах, и предлогом для обоих был тезис о «свободе судоходства», — пояснил Леонков.

Первый инцидент 30 лет назад закончился практически ничем, а вот из конфликта в Черном море, очевидно, западные «партнеры» России будут теперь раздувать политическую акцию, предположил военный эксперт.

12 февраля 1988 года корабли Черноморского флота решительно ответили на провокационные действия ВМС США. Два небольших советских корабля, сторожевик «Беззаветный» и «СКР-6», — совершили навал на два американских боевых корабля, ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» — и вытеснили их из советских территориальных вод.