Климкин назвал задержанных в Керченском проливе моряков «военнопленными»

Москва, 26 ноября. Задержанные в связи с провокацией в Керченском проливе украинские моряки якобы являются военнопленными. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться согласно Женевской конвенции 1949 года. Поэтому наши моряки являются военнопленными», — цитирует главу украинского МИД телеканал «112 Украина».

По его словам, подключение международных организаций к решению судьбы моряков является приоритетной задачей для МИД Украины.

Киев устроил провокацию силами ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября. Три украинских корабля нарушили границу РФ и были задержаны вместе с их экипажами. В ФСБ заявили, что располагают доказательствами того, что провокация Украины готовилась заранее и была спланирована.

В связи с ситуацией 26 ноября проходит экстренное заседание Совбеза ООН. Россия намеревалась обсудить провокацию со стороны Киева, однако вопрос был заблокирован членами Совета безопасности, передает «Царьград».

В понедельник, 26 ноября, Верховная рада рассматривает вопрос о введении военного положения на ограниченной территории. При этом, как заверил замначальника Генштаба ВС Украины Родион Тимошенко, Киев не намерен начинать наступательные действия после инцидента с кораблями, пишет iz.ru.