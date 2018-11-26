«Как сдали Крым, так сдадите и Украину»: боец АТО рассказал о срыве плана Киева в Керченском заливе

Киев, 26 ноября. Бывший боец так называемой АТО, создатель движения «Армия SOS» Юрий Касьянов заявил о том, что эскалация напряженности в Керченском заливе вряд ли приведет к войне между Россией и Украиной.

«Войны не будет. Будет очередной позор. Как сдали Крым, и как сдали пол-Донбасса, так и сдадите всю Украину без единого выстрела со своим шоколадным главнокомандующим», — пишет он в своем блоге.

Касьянов рассказал о срыве плана Киева в Керченском заливе. По словам силовика, украинское командование планировало подставить собственное судно под таран в надежде повредить российский корабль и отчитаться об «агрессии». После этого предполагалось, что украинские корабли вернутся в порт Одессы, а Россия попадет под новые санкции.

Но в итоге все закончилось тем, что все три бронекатера вместе с экипажами были задержаны российскими пограничниками.

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь внес на рассмотрение Рады документ о введении временного военного положения.