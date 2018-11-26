США в Совбезе ООН поддержали Украину в конфликте с Россией

Нью-Йорк, 26 ноября. США глубоко обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и поддерживают Украину, корабли которой накануне устроили провокацию в Азовском море, нарушив границу РФ. О поддержке Вашингтоном Киева заявила в ходе экстренного заседания Совбеза ООн постоянный представитель США при организации Никки Хейли.

«Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации, — сказала Хейли, выступая на заседании от имени США, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.

Она заявила о «решительной поддержке» суверенитета и территориальной целостности Украины и выразила «глубокую обеспокоенность по поводу инцидента».

Напомним, вечером 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, отказавшись подчиниться требованиям российских пограничников, и направились к Керченскому проливу. В ФСБ заявили о наличии неопровержимых доказательств того, что действия Киева были провокацией. Для остановки украинских кораблей потребовалось применить оружие. ПО факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, корабли ВМСУ задержаны и находятся в Керчи.

Как пишет Forpost со ссылкой на источник, судя по соотношению сил, участвовавших в конфликте, украинское командование выполняло задачу «не пойти на дно до того, как сдаться нам в плен России».

В связи с ситуацией по требованию России было созвано экстренное заседание Совбеза ООН. Президент Украины Петр Порошенко призвал ввести военное положение на ограниченной территории сроком 30 дней.