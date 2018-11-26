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Мэр Омска поддержит ДОСААФ в борьбе за детский картодром

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Мэр Омска поддержит ДОСААФ в борьбе за детский картодром

Омск, 26 ноября. В Омске рабочие приступили к демонтажу единственной в городе, принадлежащей ДОСААФ площадки для занятий картингом и авиамодельным спортом, где проводились межрегиональные соревнования, собиравшие любителей автоспорта со всего Сибирского федерального округа России. На месте снесенного картодрома в перспективе должен появиться торгово-развлекательный комплекс и ресторан.

Свое право на использование земельного участка и необходимость сноса площадки, где занимаются юные картингисты со всего региона, предприниматели отстаивали в судах разного уровня в течение пяти лет. По решению суда картодром должен быть снесен.

На днях рабочие приступили к исполнению постановления. Между тем, руководитель омского отделения ДОСААФ России Александр Фабрициус в интервью Федеральному агентству новостей по итогам завершившейся несколько часов назад встречи с мэром Омска Оксаной Фадиной рассказал о том, что уничтожение единственного в регионе картодрома даже на текущем этапе есть шанс остановить.

«Мы рассмотрели этот вопрос очень конструктивно. В целях сохранения данного объекта будут проведены переговоры с арендаторами данного участка и рассмотрен вариант — либо будут предложены другие земельные участки, либо какие-то другие варианты, которые доступны администрации города. Мэр отреагировала и готова пойти навстречу», — заявил собеседник ФАН.

Мэр Омска поддержит ДОСААФ в борьбе за детский картодром

Руководитель регионального филиала ДОСААФ также отметил, что о переносе картодрома речи пока не идет, — этот вариант будет рассматриваться в последнюю очередь.

«В течение двух с половиной месяцев вопрос этот будет проработан, демонтажные и строительные работы пока приостановлены. Зимние занятия проходят на другом стадионе до марта месяца, а в апреле начинаем готовить трассу, поэтому время у нас пока терпит», — заявил представитель омского отделения ДОСААФ.

Автор: Анна Клименко
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