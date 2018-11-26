Мэр Омска поддержит ДОСААФ в борьбе за детский картодром

Омск, 26 ноября. В Омске рабочие приступили к демонтажу единственной в городе, принадлежащей ДОСААФ площадки для занятий картингом и авиамодельным спортом, где проводились межрегиональные соревнования, собиравшие любителей автоспорта со всего Сибирского федерального округа России. На месте снесенного картодрома в перспективе должен появиться торгово-развлекательный комплекс и ресторан.

Свое право на использование земельного участка и необходимость сноса площадки, где занимаются юные картингисты со всего региона, предприниматели отстаивали в судах разного уровня в течение пяти лет. По решению суда картодром должен быть снесен.

На днях рабочие приступили к исполнению постановления. Между тем, руководитель омского отделения ДОСААФ России Александр Фабрициус в интервью Федеральному агентству новостей по итогам завершившейся несколько часов назад встречи с мэром Омска Оксаной Фадиной рассказал о том, что уничтожение единственного в регионе картодрома даже на текущем этапе есть шанс остановить.

«Мы рассмотрели этот вопрос очень конструктивно. В целях сохранения данного объекта будут проведены переговоры с арендаторами данного участка и рассмотрен вариант — либо будут предложены другие земельные участки, либо какие-то другие варианты, которые доступны администрации города. Мэр отреагировала и готова пойти навстречу», — заявил собеседник ФАН.

Руководитель регионального филиала ДОСААФ также отметил, что о переносе картодрома речи пока не идет, — этот вариант будет рассматриваться в последнюю очередь.