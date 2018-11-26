Киев, 26 ноября. Три бывших президента Украины — Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Леонид Кучма выступили против введения в стране военного положения. Обращение бывших политиков зачитал Леонид Кравчук, выступая в украинском парламенте.

Политики высказали мнение, что введение военного положения не станет лучшим решением инцидента, который произошел в Керченском проливе.

«Оправданы ли эти риски? Поможет ли это действительно противостоять агрессору?» — зачитал заявление Леонид Кравчук.

Он подчеркнул, что если депутаты Верховной рады примут решение о введении военного положения, то они должны будут внести изменения в закон Украины о правовом режиме военного положения. По его словам, из него необходимо будет убрать пункт об отмене выборов и ограничении прав и свобод человека.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду указ введении военного положения в стране. Его должны рассмотреть в нижней палате парламента. Документ позволяет внести изменения в действия статьи конституции о правах граждан избирать и быть избранными. Таким образом, под действие указа подпадает статье об избирательном процессе в стране.

Ряд экспертов считает, что провокация Украины в Черном море направлена на то, чтобы ввести военное положение в стране, а также отменить выборы. В предвыборном рейтинге действующий президент Украины Петр Порошенко занимает третье место, уступая лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также актеру Владимиру Зеленскому. Выборы президента Украины должны состоятся в 2019 году.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили российскую государственную границу, следуя из Черного моря в Керченский пролив. Их задержали российские пограничники. Корабли ВМСУ арестованы, украинские военные ожидают решения крымского суда, который, вероятно, 27 ноября изберет им меру пресечения.