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Совбез ООН заблокировал российскую повестку по инциденту в Керченском проливе

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Совбез ООН заблокировал российскую повестку по инциденту в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Совет безопасности ООН не утвердил предложенную РФ повестку экстренного заседания организации по нарушению украинскими ВМС границы РФ у берегов Крыма. Напомним, накануне украинские суда осуществили провокацию в районе Керченского пролива.

В поддержку обсуждения действий Украины на заседании Совбеза ООН высказались Китай, Казахстан и Боливия. Четыре страны воздержались, остальные же высказались против.

«Никто не может помешать России как постоянному члену Совета Безопасности поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными», — сказал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Напомним, отношения России и Украины осложнились на фоне провокации ВМСУ в Керченском проливе. Киев накануне направил три корабля к берегам Крыма, нарушителей задержала погранслужба ФСБ РФ. Экипаж кораблей в настоящее время находится в Керчи.

Автор: Федор Веснин
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