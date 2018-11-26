Порошенко пообещал не срывать проведение выборов на Украине

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко, одобривший введение военного положения в стране, пообещал не срывать проведение выборов, намеченных на 2019 год.

По его словам, выборы состоятся 31 марта, как и планировалось ранее.

«Именно в начале декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с конституцией 31 марта 2019 года», — заявил Порошенко, обращаясь к народу.

Напомним, что ранее Порошенко подписал указ СНБО о введении военного положения на Украине и внес документ в парламент для его оформления в виде закона. Если депутаты Рады поддержат инициативу СНБО, то военное положение продлится до 25 января.

Накануне три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и начали совершать опасные маневры, полностью игнорируя предупреждения российских пограничников. В итоге все три судна были задержаны.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия украинских военных провокацией и заявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.

Украинская же сторона обвинила Москву в «агрессии». После этого Порошенко распорядился объявить в стране частичную мобилизацию и обеспечить противовоздушную оборону государственных и промышленных объектов, а также группировок украинской армии.

Некоторые депутаты Верховной рады уже заявили, что не будут поддерживать данный документ, поскольку в случае введения военного положения под угрозой окажется проведение президентских выборов в 2019 году. По словам депутата Евгения Балицкого, украинский президент рассчитывал, что российские корабли потопят вторгшиеся в территориальные воды военные суда, однако все пошло не по плану.